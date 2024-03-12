«Боруссия» хочет позвать бывшего тренера «Баварии»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн, ныне работающий в сборной Германии, может вернуться в Бундеслигу.

Согласно информации BVB Buzz, в услугах специалиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Нынешний наставник «шмелей» Эдин Терзич может покинуть команду по завершении сезона-2023/2024. Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке лично заинтересован в приглашении Нагельсманна.

После 25 туров чемпионата Германии дортмундский клуб набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Шмели» отстают от лидирующего «Байера» на 20 баллов.