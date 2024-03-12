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«Бавария» может заменить Тухеля известным немецким тренером

12 Марта 2024 • 10:52 Комментировать (1)

Мюнхенская «Бавария» расстанется с главным тренером команды Томасом Тухелем по окончании нынешнего сезона. В связи с этим руководство клуба занимается поиском нового наставника.

Согласно информации журналистов Sky Sport Deutschland, в поле зрения мюнхенцев находится Юлиан Нагельсманн, который ранее тренировал «Баварию». В настоящий момент специалист занимает пост рулевого национальной сборной Германии. Юлиан определится со своим будущем ближе к старту чемпионата Европы – 2024.

Напомним, что Нагельсманн был уволен с поста главного тренера «Баварии» весной прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1) Все комментарии
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topcat22
12 Марта 2024 в 11:38
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