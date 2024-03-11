​«Барселона» задумала вернуть футболиста

«Барселона» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает TodoFichajes, спортивный директор каталонского клуба Деку задумал вернуть в стан «сине-гранатовых» их воспитанника – атакующего полузащитника Дани Ольмо.

«РБ Лейпциг» будет готов вести по Ольмо переговоры. Речь может пойти об аренде с условием обязательного выкупа. Отмечается, что сам 25-летний футболист хотел бы оказаться в составе «Барселоны».

Дани Ольмо покинул академию «Барселоны» в 2014 году, перебравшись в загребское «Динамо». А трансфер игрока в «РБ Лейпциг» был осуществлён в начале 2020-го.