Упамекано ответил на вопрос об уходе из «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал слухи о возможном уходе из немецкого топ-клуба.

«Я не рассматривают такой вариант. У меня действующий контракт до 2026 года, мне хорошо в этой команде. Я хочу продолжать выступать за «Баварию». Это все слухи о моем уходе», - приводит слова французского футболиста Bayern & Germany.

Напомним, что Упамекано является футболистом мюнхенского коллектива с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.