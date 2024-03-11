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Упамекано ответил на вопрос об уходе из «Баварии»

11 Марта 2024 • 12:00 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал слухи о возможном уходе из немецкого топ-клуба.

«Я не рассматривают такой вариант. У меня действующий контракт до 2026 года, мне хорошо в этой команде. Я хочу продолжать выступать за «Баварию». Это все слухи о моем уходе», - приводит слова французского футболиста Bayern & Germany.

Напомним, что Упамекано является футболистом мюнхенского коллектива с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
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