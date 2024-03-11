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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» уже установил свой рекорд по победам в Бундеслиге

11 Марта 2024 • 11:19 Комментировать
Байер Л
2:0
Вольфсбург

В двадцать пятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги свою двадцать первую в сезоне победу одержал леверкузенский «Байер». Еще четыре матча команда сыграла вничью - она, таким образом, еще ни разу не проиграла в нынешнем сезоне.

Между тем, хотя до конца чемпионата остаются еще целых девять туров, «Байер», в прошлом пять раз бравший «серебро» чемпионата, уже добыл наибольшее количество побед за сезон за всю историю клуба. Ранее «аптекари» еще никогда не выигрывали более двадцати матчей за сезон.

В следующем туре Бундеслиги подопечным Хаби Алонсо предстоит игра с «Фрайбургом».


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Евро-Футбол.Ру,
Байер

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