«Байер» сравнялся по победам в Бундеслиге с «Баварией» образца прошлого сезона

Леверкузенский «Байер» сделал очередной шаг на пути к чемпионскому титулу.

Команда Хаби Алонсо справилась с «Вольфсбургом», обыграв «волков» в родных стенах со счётом 2:0. Как отмечает Opta, теперь в активе «Байера» 21 победа после 25 туров Бундеслиги – столько же выигранных матчей было на счету «Баварии» по итогам чемпионского для неё прошлого розыгрыша (34 тура).

Сейчас «фармацевты» опережают «Баварию», занимающую вторую строчку, на десять баллов. В следующем туре леверкузенцы сыграют на выезде против «Фрайбурга», располагающегося на восьмом месте. Поединок состоится 17 марта.