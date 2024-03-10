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«Байер» уверенно переиграл «Вольфсбург»

10 Марта 2024 • 23:24 Комментировать
Байер Л
2:0
Вольфсбург

В воскресенье «Байер» провёл очередной успешный матч на пути к заслуженному чемпионскому титулу сезона 2023/24. Флориан Вирц едва не открыл счет, но с восьми метров зарядил в ближнюю штангу. В ответ Седрик Зесигер нанес единственный удар гостей, вратарь вынул мяч из-под перекладины. На 28-й минуте Мориц Дженц наиграл на вторую желтую карточку, и «волки» далее только отбивались. Еще до перерыва Алехандро Гримальдо доставил мяч по воздуху к воротам, и Нейтан Телла ударом головой открыл счет. Вторая половина встречи получилась не такой острой, но «фармацевты» забили снова. Эсекиэль Паласиос здорово сыграл на левую часть штрафной, и Вирц сходу пробил в штангу, и мяч отскочил за ленточку - 2:0.

«Байер» выиграл девятый матч из десяти последних и продолжает опережать «Баварию» на 10 очков.  Соперник занимает 13-е место.

Протокол игры  
Байер Л2:0Вольфсбург
(1:0) Телла Нейтан37'  
(2:0) Вирц Флориан86'  
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро 59' (Адли Амин ( 59'  80') Станишич ЙосипГримальдо АлехандроДжака ГранитПаласиос Эсекиэль 90' (Гложек Адам ( 90') Телла Нейтан 76' (Хофманн Йонас ( 76') Вирц Флориан 90' (Андрих Роберт ( 90') Шик Патрик 76' (Иглесиас Борха ( 76')
Запасные: Ломб НикласПуэрта ГуставоМбамба НоаКоссуну Одилон
Кастельс КоэнЛакруа МаксансДженц Мориц  12'  28'Зесигер Седрик 87' (Бехренс Кевин ( 87') Баку РидлеГерхардт Янник  7' 87' (Виммер Патрик ( 87') Арнольд МаксимилианПаредес КевинМайер Ловро 63' (Сарр Амин ( 63') Винд Йонас 32' (Борнаув Себастьян ( 32') Томаш Тьягу 63' (Вранкс Астер ( 63')
Запасные: Каминьски ЯкубСванберг МаттиасПерван ПаваоФишер КилианРожерио да Силва
10 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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