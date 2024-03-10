«Байер» уверенно переиграл «Вольфсбург»

В воскресенье «Байер» провёл очередной успешный матч на пути к заслуженному чемпионскому титулу сезона 2023/24. Флориан Вирц едва не открыл счет, но с восьми метров зарядил в ближнюю штангу. В ответ Седрик Зесигер нанес единственный удар гостей, вратарь вынул мяч из-под перекладины. На 28-й минуте Мориц Дженц наиграл на вторую желтую карточку, и «волки» далее только отбивались. Еще до перерыва Алехандро Гримальдо доставил мяч по воздуху к воротам, и Нейтан Телла ударом головой открыл счет. Вторая половина встречи получилась не такой острой, но «фармацевты» забили снова. Эсекиэль Паласиос здорово сыграл на левую часть штрафной, и Вирц сходу пробил в штангу, и мяч отскочил за ленточку - 2:0.

«Байер» выиграл девятый матч из десяти последних и продолжает опережать «Баварию» на 10 очков. Соперник занимает 13-е место.