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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» одержал волевую победу в матче с «Хоффенхаймом»

10 Марта 2024 • 22:02 Комментировать
Айнтрахт Фр
3:1
Хоффенхайм

В 25-м туре Бундеслиги встретились соседи по таблице, «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Джон Брукс уже на шестой минуте открыл счет ударом головой. Он же был удален на экваторе первого тайма. Вскоре хозяева отыгрались после быстрой комбинации и попытки Робина Коха. Эрик Эбимбе сразу после перерыва здорово сыграл головой - 2:1. В середине тайма Марио Гётце сделал счет 3:1. На 78-й минуте Озан Кабак получил вторую желтую карточку, но дальше результат не изменился.

«Айнтрахт» остается шестым, противник идет следом.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр3:1Хоффенхайм
  6'Брукс Джон (0:1)
(1:1) Кох Робин32'  
(2:1) Эбимбе Эрик50'  
(3:1) Гётце Марио64'  
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямЭбимбе Эрик 72' (Экитике Уго ( 72') Нкунку НильсЛарссон Хуго 72' (Ван де Бек Донни ( 72'  74') Схири Эльес 85' (Чендлер Тимоти ( 85') Гётце Марио 85' (Хасебе Макото ( 85') Шаиби Фарес  12' 42' (Кнауфф Ансгар ( 42') Мармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсБутаМакс ФилиппСмолчич Хрвое
Бауманн ОливерКабак Озан  9'  78'Гриллич Флориан 85' (Бишоф Том ( 85') Брукс Джон  22'Акпогума Кевин  57'Нсоки Стенли 55' (Журасек Давид ( 55') Беккер Финн 85' (Адамс Касим ( 85') Стах Антон 72' (Дрекслер Тим ( 72') Крамарич Андрей 72' (Конте Бамбасе ( 72') Бебу ИлаБайер Максимилиан
Запасные: Вегхорст ВаутФилипп ЛукаМоэрстедт Макс
10 марта. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Хоффенхайм Айнтрахт Франкфурт

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Хоффенхайм чемпионата Германии — 10 марта 2024
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