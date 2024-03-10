«Айнтрахт» одержал волевую победу в матче с «Хоффенхаймом»

В 25-м туре Бундеслиги встретились соседи по таблице, «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Джон Брукс уже на шестой минуте открыл счет ударом головой. Он же был удален на экваторе первого тайма. Вскоре хозяева отыгрались после быстрой комбинации и попытки Робина Коха. Эрик Эбимбе сразу после перерыва здорово сыграл головой - 2:1. В середине тайма Марио Гётце сделал счет 3:1. На 78-й минуте Озан Кабак получил вторую желтую карточку, но дальше результат не изменился.

«Айнтрахт» остается шестым, противник идет следом.