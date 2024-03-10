«Айнтрахт» одержал волевую победу в матче с «Хоффенхаймом»

В 25-м туре Бундеслиги встретились соседи по таблице, «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Джон Брукс уже на шестой минуте открыл счет ударом головой. Он же был удален на экваторе первого тайма. Вскоре хозяева отыгрались после быстрой комбинации и попытки Робина Коха. Эрик Эбимбе сразу после перерыва здорово сыграл головой - 2:1. В середине тайма Марио Гётце сделал счет 3:1. На 78-й минуте Озан Кабак получил вторую желтую карточку, но дальше результат не изменился.
«Айнтрахт» остается шестым, противник идет следом.
Протокол игры
|6'Брукс Джон (0:1)
|(1:1) Кох Робин32'
|(2:1) Эбимбе Эрик50'
|(3:1) Гётце Марио64'
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Эбимбе Эрик72' (Экитике Уго (72') •Нкунку Нильс•Ларссон Хуго72' (Ван де Бек Донни (72') • 74'Схири Эльес85' (Чендлер Тимоти (85') •Гётце Марио85' (Хасебе Макото (85') •Шаиби Фарес 12'42' (Кнауфф Ансгар (42') •Мармуш Омар
Запасные: Граль Йенс•Бута•Макс Филипп•Смолчич Хрвое
Бауманн Оливер•Кабак Озан 9'• 78'Гриллич Флориан85' (Бишоф Том (85') •Брукс Джон• 22'Акпогума Кевин• 57'Нсоки Стенли55' (Журасек Давид (55') •Беккер Финн85' (Адамс Касим (85') •Стах Антон72' (Дрекслер Тим (72') •Крамарич Андрей72' (Конте Бамбасе (72') •Бебу Ила•Байер Максимилиан
Запасные: Вегхорст Ваут•Филипп Лука•Моэрстедт Макс
10 марта. Стадион "Дойче банк Парк".
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