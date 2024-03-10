«Байер» назвал стартовый состав на игру с «Вольфсбургом»

Пресс-служба леверкузенского «Байера» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч Бундеслиги против «Вольфсбурга».

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо с первых минут решил выпустить следующих футболистов: Градецки (вр), Станишич, Инкапье, Та, Вирц, Тапсоба, Шик, Телла, Гримальдо, Паласиос, Джака.

Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Вольфсбургом» состоится сегодня, 10 марта. Стартовый состав главного арбитра встречи должен прозвучать в 21:30 по столичному времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.