«Фрайбург» прервал череду неудач, одолев «Бохум»

В 25-м туре чемпионата Германии «Бохум» принимал давно не побеждавший «Фрайбург». На 37-й минуте гости провели красивую атаку, ее ударом с лета завершил Максимилиан Эггештайн. После перерыва Рицу Доан доставил мяч в штрафную, и Михаэль Грегорич ударом головой удвоил перевес противника - 0:2. Соперник отыграл один мяч после корнера, Иван Ордец выпрыгнул выше всех и был точен - 1:2.
«Фрайбург» победил в первый раз за семь туров и идет восьмым. «Бохум» - четвертый с конца.
Протокол игры
|37'Эггештайн Максимилиан (0:1)
|53'Грегорич Михаэль (0:2)
|(1:2) Ордец Иван62'
Риман Мануэль•Оерманн Тим46' (Хофманн Филипп (46') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес• 33'Машович Эрхан• 45'Лосилья Антони• 82'Штёгер Кевин•Фёрстер Филипп61' (Дашнер Лукас (61') •Асано Такума•Брошински Мориц61' (Пасьенса Гонсало (61')
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас76' (Кюблер Лукас (76') • 90'Гульде Мануэль• 59'Гюнтер Кристиан• 83'Доан Рицу90' (Кайтель Янник (90') •Эггештайн Максимилиан• 42'Хёфлер Николас• 34'Грифо Винченцо69' (Хёлер Лукас (69') • 74'Шаллаи Роланд 45'69' (Муслия Флоран (69') •Грегорич Михаэль75' (Рохль Мерлин (75')
10 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".
Бан пользователя