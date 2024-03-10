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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» прервал череду неудач, одолев «Бохум»

10 Марта 2024 • 19:28 Комментировать
Бохум
1:2
Фрайбург

В 25-м туре чемпионата Германии «Бохум» принимал давно не побеждавший «Фрайбург». На 37-й минуте гости провели красивую атаку, ее ударом с лета завершил Максимилиан Эггештайн. После перерыва Рицу Доан доставил мяч в штрафную, и Михаэль Грегорич ударом головой удвоил перевес противника - 0:2. Соперник отыграл один мяч после корнера, Иван Ордец выпрыгнул выше всех и был точен - 1:2.

«Фрайбург» победил в первый раз за семь туров и идет восьмым. «Бохум» - четвертый с конца.

Протокол игры  
Бохум1:2Фрайбург
  37'Эггештайн Максимилиан (0:1)
  53'Грегорич Михаэль (0:2)
(1:2) Ордец Иван62'  
Риман МануэльОерманн Тим 46' (Хофманн Филипп ( 46') Ордец ИванШлоттербек КевенБернардо Фернандес  33'Машович Эрхан  45'Лосилья Антони  82'Штёгер КевинФёрстер Филипп 61' (Дашнер Лукас ( 61') Асано ТакумаБрошински Мориц 61' (Пасьенса Гонсало ( 61')
Запасные: Пасслак ФеликсЭлези АгонРёллеке ХугоВиттек МаксимилианЛоосли НоаГамбоа Кристиан
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер Маттиас 76' (Кюблер Лукас ( 76'  90') Гульде Мануэль  59'Гюнтер Кристиан  83'Доан Рицу 90' (Кайтель Янник ( 90') Эггештайн Максимилиан  42'Хёфлер Николас  34'Грифо Винченцо 69' (Хёлер Лукас ( 69'  74') Шаллаи Роланд  45' 69' (Муслия Флоран ( 69') Грегорич Михаэль 75' (Рохль Мерлин ( 75')
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаАдаму ЧуквубикеФилипп Максимилиан
10 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Бохум Фрайбург

Новости по матчу

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Ставка и прогноз на матч Бохум — Фрайбург чемпионата Германии — 10 марта 2024
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