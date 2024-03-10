«Фрайбург» прервал череду неудач, одолев «Бохум»

В 25-м туре чемпионата Германии «Бохум» принимал давно не побеждавший «Фрайбург». На 37-й минуте гости провели красивую атаку, ее ударом с лета завершил Максимилиан Эггештайн. После перерыва Рицу Доан доставил мяч в штрафную, и Михаэль Грегорич ударом головой удвоил перевес противника - 0:2. Соперник отыграл один мяч после корнера, Иван Ордец выпрыгнул выше всех и был точен - 1:2.

«Фрайбург» победил в первый раз за семь туров и идет восьмым. «Бохум» - четвертый с конца.