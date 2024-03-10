Тухель - о звезде «Баварии»: «Он плохо себя чувствует»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал травму защитника команды Альфонсо Дэвиса в поединке против «Майнца» в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

«Дэвис плохо себя чувствует. Он обратился за помощью к дантисту. У Альфонсо некоторые зубы были искривлены», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что «Бавария» катком прошлась по «Майнцу», одержав разгромную победу со счетом 8:1.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 30 поединках. На счету канадского латераля один забитый мяч и три результативные передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.