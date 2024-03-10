В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Киммиха

«Будущее Йозуа зависит от нового наставника? У нового специалиста будут свои взгляды, он может видеть футболиста совсем по-другому. Сперва я сам пообщаюсь с Киммихом, разговора еще не было. Йозуа важен для команды, это очень достойный игрок», - передает слова функционера Bayern & Germany.