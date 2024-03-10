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В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Киммиха

10 Марта 2024 • 09:25 Комментировать

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль дал комментарий относительно будущего звездного полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«Будущее Йозуа зависит от нового наставника? У нового специалиста будут свои взгляды, он может видеть футболиста совсем по-другому. Сперва я сам пообщаюсь с Киммихом, разговора еще не было. Йозуа важен для команды, это очень достойный игрок», - передает слова функционера Bayern & Germany.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 30 поединках за «Баварию». Киммих забил один гол и сделал семь результативных передач на одноклубников.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Макс Эберль Йозуа Киммих ещё теги
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