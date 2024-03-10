Тухель: «Бавария» никому не отдавала титул»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

«Бавария» никому не отдавала титул. Конечно, отставание от «Байера» очень велико, но его можно сократить. Нам нужно обрести стабильность в результатах и выйти на новый уровень качества», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

В последнем матче «Бавария» одержала разгромную победу над «Майнцем» со счетом 8:1. Мюнхенцы с 57 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Байера» на семь баллов. У «фармацевтов» есть одна игра в запасе.