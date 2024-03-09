Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве удержала победный счёт в Бремене

Выездной матч против «Вердера» в 25-м туре Бундеслиги складывался успешно для дортмундской «Боруссии» до 45-й минуты. Юлиан Брандт навесил под удар Эмре Джану, голкипер помешал мячу оказаться в воротах, но Дониэлл Мален добил в падении с разворота. Джедон Санчо прорвался к воротам, уйдя от соперника и с острого угла запустил мяч в ближнюю верхнюю часть рамки - 0:2. Марвин Дукш со штрафного направил мяч в девятку, но голкипер шикарно выручил. А перед уходом команд на перерыв грубейший прием Марселя Забитцера оставил «шмелей» вдесятером. Дукш сыграл в штрафную на Романо Шмида, а тот вывел на пустые ворота Джастина Нжинму. Карим Адейеми в ответ оказался сам перед воротами, и голкипер выиграл дуэль.

«Боруссия» в итоге победила и вышла на четвертое место, бременцы - девятые.