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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве удержала победный счёт в Бремене

09 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Вердер
1:2
Боруссия Д

Выездной матч против «Вердера» в 25-м туре Бундеслиги складывался успешно для дортмундской «Боруссии» до 45-й минуты. Юлиан Брандт навесил под удар Эмре Джану, голкипер помешал мячу оказаться в воротах, но Дониэлл Мален добил в падении с разворота. Джедон Санчо прорвался к воротам, уйдя от соперника и с острого угла запустил мяч в ближнюю верхнюю часть рамки - 0:2. Марвин Дукш со штрафного направил мяч в девятку, но голкипер шикарно выручил. А перед уходом команд на перерыв грубейший прием Марселя Забитцера оставил «шмелей» вдесятером. Дукш сыграл в штрафную на Романо Шмида, а тот вывел на пустые ворота Джастина Нжинму. Карим Адейеми в ответ оказался сам перед воротами, и голкипер выиграл дуэль.

«Боруссия» в итоге победила и вышла на четвертое место, бременцы - девятые.

Протокол игры  
Вердер1:2Боруссия Д
  21'Мален Дониэлл (0:1)
  38'Санчо Джедон (0:2)
(1:2) Нжинма Джастин70'  
Цеттерер МихаэльМалатини Хулиан 65' (Велькович Милош ( 65') Штарк Никлас 83' (Альверо Скелли ( 83') Юнг АнтониВайзер МитчеллШмид Романо  77' 84' (Вольтемаде Ник ( 84') Линен СеннеСтаге Йенс 65' (Ковнацки Давид ( 65') Агу Феликс 79' (Биттенкорт Леонардо ( 79') Дукш МарвинНжинма Джастин
Запасные: Гросс КристианПавленка ИржиКейта НабиХансен-Ороэн Исак
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианЗюле НикласШлоттербек Нико  79'Матсен Ян 84' (Бенсебаини Рами ( 84') Забитцер Марсель  45'Джан ЭмреМален Дониэлл 46' (Хуммельс Матс ( 46') Брандт Юлиан 65' (Эзкан Салих ( 65') Санчо Джедон 74' (Нмеча Феликс ( 74') Фюллькруг Никлас 65' (Адейеми Карим ( 65')
Запасные: Мукоко ЮссуфаРойс МаркоМайер Александер IIБайно-Гиттенс Джейми
09 марта. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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