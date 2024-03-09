Горецка высказался об интересе «Ювентуса»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о возможном переходе в другой клуб.

Ранее была информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Отмечалось, что Горецка недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

- В данный момент я вообще не думаю об этом. Думаю, что это дела клуба. Я полностью сконцентрирован на «Баварии», - передает слова Горецки журналист Фабрицио Романо.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года, когда перешёл из «Шальке». Его контракт с клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел 21 матч в Бундеслиге, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.