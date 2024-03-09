Санчо — в основе дортмундской «Боруссии» на матч с «Вердером»

Пресс-служба дортмундской «Боруссия» поделилась информацией о стартовом составе команды на предстоящую игру против «Вердера».

Отметим, что с первых минут игру начнет нападающий «шмелей» Джедон Санчо. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Кобель (вр), Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Брандт, Забитцер, Мален, Матсен, Джан (к), Зюле, Рюэрсон.