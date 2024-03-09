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Санчо — в основе дортмундской «Боруссии» на матч с «Вердером»

09 Марта 2024 • 19:46 Комментировать
Вердер
0:0
Боруссия Д
1 3.90 X 4.15 2 1.85
1-й тайм

Пресс-служба дортмундской «Боруссия» поделилась информацией о стартовом составе команды на предстоящую игру против «Вердера».

Отметим, что с первых минут игру начнет нападающий «шмелей» Джедон Санчо. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Кобель (вр), Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Брандт, Забитцер, Мален, Матсен, Джан (к), Зюле, Рюэрсон.

Встреча 25-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Боруссией» пройдет сегодня, 9 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо

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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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