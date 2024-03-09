«Штутгарт» спокойно одолел «Унион»

25-й тур чемпионата Германии открыли «Штутгарт» и «Унион». Здесь обошлось без неожиданностей, столичная команда пыталась отобрать очки, но без толку. Уже на третьей минуте Йорбе Вертессен не попал в створ в отличной ситуации для удара. А вот Серу Гирасси не простил гостей и стал автором победного гола. На 65-й минуте Крис Фюрих удвоил перевес швабов. Вскоре Андраш Шефер за грубость получил прямую красную карточку.
Очередная победа позволила «Штутгарту» до одного очка сократить отставание от идущей второй «Баварии». Соперник расположился на 14-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу19'
|(2:0) Фюрих Крис65'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль60' (Ундав Дениз (60') •Руо Антони46' (Антон Вальдемар (46') •Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан•Штиллер Анджело82' (Чжон Ву-Ён (82') •Вагноман Жоша• 84'Мийо Энцо60' (Левелинг Джейми (60') •Фюрих Крис82' (Дауд Махмуд (82') •Гирасси Серу
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу82' (Бедья Крис (82') •Юранович Йосип•Тусар Люка• 77'Хедира Рани 39'66' (Холлербах Бенедикт (66') •Шефер Андраш• 69'Госенс Робин82' (Руссийон Жером (82') •Фолланд Кевин73' (Ааронсон Бренден (73') •Вертессен Йорбе66' (Крал Алекс (66')
08 марта. Стадион "МХП-Арена".
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