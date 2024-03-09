«Штутгарт» спокойно одолел «Унион»

25-й тур чемпионата Германии открыли «Штутгарт» и «Унион». Здесь обошлось без неожиданностей, столичная команда пыталась отобрать очки, но без толку. Уже на третьей минуте Йорбе Вертессен не попал в створ в отличной ситуации для удара. А вот Серу Гирасси не простил гостей и стал автором победного гола. На 65-й минуте Крис Фюрих удвоил перевес швабов. Вскоре Андраш Шефер за грубость получил прямую красную карточку.

Очередная победа позволила «Штутгарту» до одного очка сократить отставание от идущей второй «Баварии». Соперник расположился на 14-м месте.