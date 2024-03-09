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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» спокойно одолел «Унион»

09 Марта 2024 • 00:33 Комментировать
Штутгарт
2:0
Унион Берлин
окончен

25-й тур чемпионата Германии открыли «Штутгарт» и «Унион». Здесь обошлось без неожиданностей, столичная команда пыталась отобрать очки, но без толку. Уже на третьей минуте Йорбе Вертессен не попал в створ в отличной ситуации для удара. А вот Серу Гирасси не простил гостей и стал автором победного гола. На 65-й минуте Крис Фюрих удвоил перевес швабов. Вскоре Андраш Шефер за грубость получил прямую красную карточку.

Очередная победа позволила «Штутгарту» до одного очка сократить отставание от идущей второй «Баварии». Соперник расположился на 14-м месте.

Протокол игры  
Штутгарт2:0Унион Берлин
(1:0) Гирасси Серу19'  
(2:0) Фюрих Крис65'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 60' (Ундав Дениз ( 60') Руо Антони 46' (Антон Вальдемар ( 46') Ито ХирокиМиттельштедт МаксимилианКаразор АтаканШтиллер Анджело 82' (Чжон Ву-Ён ( 82') Вагноман Жоша  84'Мийо Энцо 60' (Левелинг Джейми ( 60') Фюрих Крис 82' (Дауд Махмуд ( 82') Гирасси Серу
Запасные: Стеригу ЛеонидасМвумпа СиласМассимо РобертоБредлов Фабиан
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт КевинЛейте Диогу 82' (Бедья Крис ( 82') Юранович ЙосипТусар Люка  77'Хедира Рани  39' 66' (Холлербах Бенедикт ( 66') Шефер Андраш  69'Госенс Робин 82' (Руссийон Жером ( 82') Фолланд Кевин 73' (Ааронсон Бренден ( 73') Вертессен Йорбе 66' (Крал Алекс ( 66')
Запасные: Триммель КристоферХаберер ЯникШволов АлександерКнохе Робин
08 марта. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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