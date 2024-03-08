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Чемпионат Германии. Бундеслига

Испанский топ-клуб может купить Мазрауи у «Баварии»

08 Марта 2024 • 13:56 Комментировать

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По информации источника, заинтересованность в подписании игрока проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» могут предпринять попытку приобрести 26-летнего марокканца грядущим летом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Мазрауи провел 14 матчей, в которых сделал три голевые передачи и получил три желтые карточки. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

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