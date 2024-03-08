Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес пролонгировал сотрудничество с командой. Как информирует пресс-служба клуба, стороны поставили подписи под новым трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2027 года.

Хёнес занимает пост наставника «швабов» с апреля прошлого года. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к специалисту со стороны мюнхенской «Баварии».

«Штутгарт» под руководством Хёнеса успешно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Команда набрала 50 баллов и находится на третьем месте в таблице. «Швабы» отстают от лидирующего «Байера» на 14 очков.