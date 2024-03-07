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Рауль, которым интересуется «Байер», хочет остаться в системе «Реала»

07 Марта 2024 • 23:39 Комментировать

«Байер» заинтересован в приглашении Рауля Гонсалеса на пост главного тренера команды.

Однако, по данным издания Relevo, испанский специалист не хочет покидать систему мадридского «Реала». В данный момент он тренирует «Реал Мадрид Кастилью». Рауль готов покинуть клуб только в том случае, если ему поступит привлекательное для него предложение с долгосрочным контрактом.

Напомним, нынешний главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо может покинуть клуб по окончании сезона. Рауль находится в списке кандидатов на первых позициях.

В текущем сезоне в третьем испанском дивизионе на счету «Кастильи» 26 игр под руководством Рауля, в которых команда набрала 34 очка.


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