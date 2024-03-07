​Тухель думает о «Барселоне»

Журналист Флориан Плеттенберг опубликовал в социальных сетях информацию о будущем Томаса Тухеля, который уходит из «Баварии» по завершению сезона. Ранее сообщалось, что немец хотел бы поработать с одной из двух команд Премьер-лиги.

Плеттенберг подтвердил эту информацию – Тухель хочет вернуться в английский футбол. При этом, по данным источника, в какой-то момент карьеры немецкий специалист хотел бы попробовать себя в «Барселоне». То есть каталонский клуб есть в мыслях тренера, но речь идёт о долгосрочной перспективе.

На текущий момент «Бавария» Тухеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Известна позиция Тухеля по работе в «Барселоне»