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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель думает о «Барселоне»

07 Марта 2024 • 13:27 Комментировать

Журналист Флориан Плеттенберг опубликовал в социальных сетях информацию о будущем Томаса Тухеля, который уходит из «Баварии» по завершению сезона. Ранее сообщалось, что немец хотел бы поработать с одной из двух команд Премьер-лиги.

Плеттенберг подтвердил эту информацию – Тухель хочет вернуться в английский футбол. При этом, по данным источника, в какой-то момент карьеры немецкий специалист хотел бы попробовать себя в «Барселоне». То есть каталонский клуб есть в мыслях тренера, но речь идёт о долгосрочной перспективе.

На текущий момент «Бавария» Тухеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Известна позиция Тухеля по работе в «Барселоне»

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Бавария Барселона Томас Тухель ещё теги
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