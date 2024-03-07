​Полузащитник «Баварии» Павлович пока отказался играть за Сербию

На сайте Футбольного союза Сербии были опубликованы слова директора первой национальной команды Стевана Стояновича. По его словам, представители Союза на выходных провели в Мюнхене встречу с полузащитником «Баварии» Александром Павловичем и его родителями. Они обсуждали возможный вызов игрока в сборную Сербии в марте.

Павлович пока отказался от вызова – полузащитник «Баварии» хочет дождаться завершения Евро-2024, а затем принять решение.

Стоит сказать, что у 19-летнего Павловича, воспитанника «Баварии», есть право играть за Германию. Он провёл несколько игр за юношескую команду этой страны.