«Реал» хочет усилиться и выбирает из двух топ-защитников

Мадридский «Реал» работает над усилением оборонительной линии команды. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в сферу интересов «королевского» клуба входят два игрока.

Испанский гранд рассматривает кандидатуры Ашрафа Хакими («ПСЖ») и Жереми Фримпонга («Байер»). Трансферная стоимость первого оценивается в 65 миллионов евро, а второго – в 50 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на семь баллов. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в ¼ финала, победив по сумме двух матчей немецкий «РБ Лейпциг».