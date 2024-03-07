​Зидана назвали «надёжным кандидатом» на пост тренера «Баварии»

Зинедин Зидан давно находится без тренерской работы. Пост рулевого мадридского «Реала» именитый француз покинул почти три года назад – по завершению сезона 2020/2021. В последние недели в прессе то и дело появляются слухи о том, где будет работать Зидан. Один из вариантов – «Бавария».

«Зинедин Зидан – надёжный кандидат на замену Томасу Тухелю в «Баварии»», - пишет Transfer News Live, ссылаясь на Bild.

Отметим, что недавно «Бавария» объявила об уходе Тухеля из клуба по завершению сезона. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

​Появилась важная информация о будущем Зидана