​Мюллер: «Мы с Кейном играем в бразильском стиле»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о взаимодействии на поле с Гарри Кейном. Опытный игрок мюнхенской команды пошутил, что они с Гарри действуют в изящном бразильском стиле.

«Мы с Кейном играем в бразильском стиле. Это всегда Joga Bonito», - сказал Мюллер в интервью после матча с «Лацио».

Напомним, что «Бавария» разгромила «Лацио» на своём поле со счётом 3:0. Голы забивали Кейн (дубль) и Мюллер. Мюнхенская команда теперь будет ждать своего соперника по четвертьфиналу главного клубного турнира континента. Жеребьёвка пройдёт в пятницу, 14 марта.