​Известна позиция Тухеля по работе в «Барселоне»

Поговаривают, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет привести на тренерский мостик немецкого специалиста. В числе кандидатов называется Томас Тухель, который по завершению сезона уходит из «Баварии».

В то же время Тухель сомнительно относится к возможности поработать в «Барселоне». Дело в том, что он не говорит на испанском языке, плюс его отталкивает тот факт, что в каталонском клубе бывает неспокойно за кулисами.

Томас Тухель предпочитает вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее он успел поработать с «Челси».

Напомним, что во вторник «Бавария» Тухеля пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив «Лацио» (3:0).