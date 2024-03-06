Киммих не вёл переговоры с «Баварией» на фоне интереса грандов АПЛ

Полузащитник Йозуа Киммих ещё не вёл переговоры с «Баварией» о новом контракте. Ближайшим летом футболист может покинуть мюнхенский клуб, отмечает Express.

Действующий контракт 29-летнего Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Таким образом, мюнхенскому клубу может быть разумно продать одного из лидеров летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Серьёзный интерес к Йозуа Киммиху проявляют гранды Английской премьер-лиги – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Кроме того, немец находится на радарах «Барселоны» и «ПСЖ».