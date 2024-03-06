​«Баварии» интересен де Дзерби, но есть две проблемы

Не факт, что «Бавария» сможет пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо. По этой причине мюнхенцы рассматривают и других кандидатов на должность, которую Томас Тухель оставит по завершению сезона.

Согласно данным Bild, «Баварии» интересен Роберто де Дзерби из «Брайтона». Впрочем, есть две проблемы. Во-первых, итальянец предпочитает работать со своим штабом. В мюнхенском клубе такой подход видят проблематичным. А во-вторых, камнем преткновения является языковой барьер.

Также в шорт-листе «Баварии» находятся такие специалисты, как Себастьян Хёнесс и Роджер Шмидт.

​«Бавария» может прекратить поиск нового тренера – названо условие