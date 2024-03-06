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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» может прекратить поиск нового тренера – названо условие

06 Марта 2024 • 15:45 Комментировать

Недавно «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера команды по завершению сезона. Как сообщает Bild, предпочтительным кандидатом для мюнхенского клуба является Хаби Алонсо, который впечатляет работой у руля «Байера».

Согласно данным источника, если «Бавария» получит от Алонсо сигнал о готовности переехать в Мюнхен, то клуб прекратит поиск нового тренера. Но пока что от Хаби никаких сообщений не было.

Стоит сказать, что видеть Хаби Алонсо в клубе хочет и «Ливерпуль», который ищет замену для Юргена Клоппа.

«Байер» Алонсо сейчас уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая вторую «Баварию» на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Томас Тухель Байер ещё теги
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