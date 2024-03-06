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«Бавария» не может договориться с полузащитником, на которого претендуют гранды АПЛ

06 Марта 2024 • 11:11 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» и полузащитник Йозуа Киммих ведут переговоры относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом информируют журналисты Express.

Как стало известно источнику, стороны пока не могут договориться по условиям новой сделки. За развитием ситуации внимательно следят несколько европейских клубов, заинтересованных в Киммихе. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и лондонском «Арсенале».

Йозуа выступает за мюнхенский коллектив с лета 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 поединках во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Его контракт истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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