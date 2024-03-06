​Тухель не захотел отвечать на вопрос, стал бы он тренировать в Италии

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в конце сезона покинет свой пост и «Бавария» начнет сотрудничество с новым тренером - кем он станет, пока не сообщается. Как неизвестны и планы Тухеля. После игры с «Лацио» итальянские журналисты спросили его, как Тухель смотрит на перспективу потренировать в итальянском чемпионате. Тот постарался уйти от ответа:

- Пока я тренер «Баварии», не могу отвечать на такой вопрос. Я просто должен делать тут свою работу, - цитирует слова Тухеля cittaceleste.it.

Напомним, что до мюнхенской «Баварии» Томас Тухель работал с английским «Челси».