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​Тухель не захотел отвечать на вопрос, стал бы он тренировать в Италии

06 Марта 2024 • 05:53 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в конце сезона покинет свой пост и «Бавария» начнет сотрудничество с новым тренером - кем он станет, пока не сообщается. Как неизвестны и планы Тухеля. После игры с «Лацио» итальянские журналисты спросили его, как Тухель смотрит на перспективу потренировать в итальянском чемпионате. Тот постарался уйти от ответа:

- Пока я тренер «Баварии», не могу отвечать на такой вопрос. Я просто должен делать тут свою работу, - цитирует слова Тухеля cittaceleste.it.

Напомним, что до мюнхенской «Баварии» Томас Тухель работал с английским «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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