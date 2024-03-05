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Гримальдо назвал лучшего левого защитника последних лет

05 Марта 2024 • 23:26 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
10.03 21:30

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо выбрал лучшего из коллег по амплуа.

Испанец славится невероятной для своей позиции результативностью, которая особенно ярко проявляется в текущем сезоне. Своим главным ориентиром 28-летний латераль назвал экс-игрока мадридского «Реала» Марсело, который также славился атакующими умениями.

«Мне всегда нравился Марсело. Все видели, как он играл в «Реале», и я считаю его лучшим левым защитником последних лет», – поведал в интервью инсайдеру Фабрицио Романо лидер «Байера», начинавший свою карьеру в «Барселоне».

Марсело покинул «Реал» в 2022 году. В настоящий момент бразилец выступает на родине за «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Флуминенсе Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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