«Штутгарт» выкупил футболиста «Тулузы»

Защитник «Тулузы» Антони Руо, выступающий на правах аренды за «Штутгарт», стал полноценным игроком немецкого клуба.

Как сообщает пресс-служба «Штутгарта», контракт с футболистом будет действовать до 2027 года.

Руо в нынешнем сезоне провёл в чемпионате Германии 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил три жёлтые карточки. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 24 турах 50 очков. 8 марта «Штутгарт» на своём поле примет «Унион».