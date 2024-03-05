Гримальдо — о переходе в «Байер»: «Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал»

Игрок обороны «Байера» Алехандро Гримальдо поделился впечатлениями от выступлений за леверкузенский клуб.

«Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал. Я почувствовал это сразу, на предсезонке», - приводит слова футболист известный итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Также игрок заявил, что переходил в немецкий клуб для завоевания трофеев. Он чувствовал, что «аптекари» способны побороться за титулы в этом сезоне.

Напомним, что «Байер» не проигрывает на протяжении 34 матчей во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии с отрывом в 10 баллов от мюнхенской «Баварии».