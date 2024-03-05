​Инсайдер Романо высказался о будущем Кейна

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо дал комментарий на тему будущего нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

Ранее в прессу проскакивали слухи о том, что Кейн в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу.

«Честно говоря, на данный момент у меня нет конкретных новостей или информации по этому поводу. Кейн сосредоточен на «Баварии», впереди важная игра Лиги чемпионов. Конечно, Кейну любопытно узнать, кто станет следующим тренером команды, но сейчас больше нечего сказать», - сообщил Романо CaughtOffside.

Ранее «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинет тренерский мостик.