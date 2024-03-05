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Чемпионат Германии. Бундеслига

Анри высоко оценил уровень Кейна

05 Марта 2024 • 14:01 Комментировать

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об игре форварда «Баварии» Гарри Кейна.

«Гарри может на поле абсолютно все. Кейн способен опуститься в среднюю линию, скинуть мяч вингеру на фланг, сыграть в отборе, а также действовать между линиями. Он сейчас действует как полноценный форвард», - передает слова француза портал Goal.com.

Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. Сумма сделки составила около 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги 30-летний форвард сыграл 24 матча, записав на свой счет 27 забитых мячей и пять голевых передач.

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