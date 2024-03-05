«Байер» назвал сумму, за какую отпустит Хаби Алонсо

В леверкузенском «Байере» приняли решение, на каких условиях готовы отпустить главного тренера команды Хаби Алонсо. Как информирует The Mirror, «фармацевты» хотят получить компенсацию за испанского специалиста в размере 24 миллионов евро.

Среди претендентов на Алонсо называются мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Оба клуба расстанутся со своими наставниками летом и подыскивают им замену.

Хаби занял пост рулевого «Байера» в 2022 году. Его контракт с леверкузенцами рассчитан до 2026 года. По итогам 24 туров немецкой Бундеслиги подопечные Алонсо уверенно занимают первое место, опережая мюнхенскую «Баварию» на десять баллов.