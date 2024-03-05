Тухель рассказал, что думает о Кейне

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, как ему работается с нападающим Гарри Кейном.

«Работать с Гарри – это подарок для тренера. Этот футболист оказывает влияние на каждого игрока команды. Мы можем положиться на него на 100 процентов. Не нужно искать для него новую мотивацию. Кейн постоянно сконцентрирован», - передает слова немецкого тренера Bild.

Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии англичанин провел 24 поединка, отметившись 27 забитыми мячами и пятью результативными передачами.