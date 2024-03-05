Хаби Алонсо начал переговоры с новым клубом - известно название

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо является целью нескольких европейских топ-клубов. В услугах испанского специалиста заинтересованы мадридский «Реал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Согласно сведениям Bayern & Germany, немецкий гранд уже приступил к решительным действиям и начал переговоры со специалистом. Сам Алонсо склоняется к продолжению карьеры в «Баварии». Он может возглавить команду по завершении нынешнего сезона. За досрочный уход специалиста «Байер» может получить 15-25 миллионов евро в качестве компенсации.

Хаби тренирует «фармацевтов» с октября 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году.

Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ