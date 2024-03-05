Слот отреагировал на интерес «Баварии»

Рулевой роттердамского «Фейеноорда» Арне Слот отреагировал на информацию об интересе со стороны мюнхенской «Баварии».

«Что мне известно об интересе из Мюнхена? На самом деле, я ничего не могу сказать по этому поводу. Но мне очень приятно находиться в списке кандидатов на это место», - передает слова специалиста ESPN.

Ранее стало известно, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по завершении нынешнего сезона. Руководство клуба уже начало поиски замены.

Слот занимает пост рулевого «Фейеноорда» с 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Нидерландов.