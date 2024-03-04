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«Штутгарт» придумал, как сохранить Гирасси

04 Марта 2024 • 23:47 Комментировать
Штутгарт
...
Унион Берлин
08.03 22:30

Будущее нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси остаётся неопределённым.

27-летний футболист находится на радарах грандов европейского футбола благодаря убедительным выступлениям в текущем сезоне. По информации Sky Sport, сам Гирасси пока не решил, останется ли в «Штутгарте» – он планирует сделать выбор в конце апреля или начале мая. Руководство швабов готово к уходу своей звезды, но сохраняет надежды на продолжение сотрудничества. «Штутгарт» намерен повысить зарплату бомбардиру в случае финиша в зоне Лиги чемпионов, чтобы удержать игрока.

В активе Серу Гирасси 20 голов в 18 матчах нынешнего розыгрыше Бундеслиги. Летом форвард будет доступен на трансферном рынке всего за 20 млн евро.

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ШТУТГАРТ УНИОН БЕРЛИН
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