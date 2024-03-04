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​Замена Карвахалю: «Реал» следит за игроком из Бундеслиги слухи

04 Марта 2024 • 18:48 Комментировать

Одна из задач «Реала» на трансферном рынке – найти долгосрочную замену для Дани Карвахаля на правом фланге обороны. На радаре мадридского гранда находится Жереми Фримпонг из «Байера». Тем не менее, в стане «сливочных» ещё не было принято решение о подписании 23-летнего игрока ближайшим летом. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на Defensa Central, Фримпонг приоритетом для «Реала» сейчас не является.

Отмечается, что интерес к Жереми Фримпонгу также проявляют клубы из Англии. «Байер», как известно, проводит отличный сезон и лидирует в Бундеслиге.

Жереми Фримпонг оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 50 миллионов евро.

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Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Сегодня, 04 Марта
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18:48 · Германия. Бундеслига
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