Одна из задач «Реала» на трансферном рынке – найти долгосрочную замену для Дани Карвахаля на правом фланге обороны. На радаре мадридского гранда находится Жереми Фримпонг из «Байера». Тем не менее, в стане «сливочных» ещё не было принято решение о подписании 23-летнего игрока ближайшим летом. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на Defensa Central, Фримпонг приоритетом для «Реала» сейчас не является.

Отмечается, что интерес к Жереми Фримпонгу также проявляют клубы из Англии. «Байер», как известно, проводит отличный сезон и лидирует в Бундеслиге.

Жереми Фримпонг оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 50 миллионов евро.