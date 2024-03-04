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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» впервые за 13 лет отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 очков

04 Марта 2024 • 15:08 Комментировать
Кёльн
0:2
Байер Л

По итогам последнего тура Бундеслиги отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» выросло до 10 очков. Мюнхенцы, как известно, сыграли вничью с «Фрайбургом» (2:2), а леверкузенцы обыграли «Кёльн» (2:0).

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, «Бавария» отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 баллов впервые за 13 лет.

Во вторник, 5 марта, «Бавария» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Поговаривают, что в случае вылета из турнира Томас Тухель может быть уволен из мюнхенского клуба досрочно.

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Евро-Футбол.Ру,
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