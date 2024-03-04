«Бавария» готова купить топового игрока «Барселоны» за 75 миллионов евро

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри находится в сфере интересов одного из европейских грандов. Как информируют журналисты портала Todofichajes, в подписании 21-летнего испанского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд намерен усилиться в летнее трансферное окно, чтобы вернуть себе контроль в Бундеслиге. В текущем сезоне «Бавария» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на десять очков.

За трансфер Педри мюнхенский топ-клуб готов заплатить 75 миллионов евро плюс бонусы. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

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