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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова купить топового игрока «Барселоны» за 75 миллионов евро

04 Марта 2024 • 13:50 Комментировать (1)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри находится в сфере интересов одного из европейских грандов. Как информируют журналисты портала Todofichajes, в подписании 21-летнего испанского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд намерен усилиться в летнее трансферное окно, чтобы вернуть себе контроль в Бундеслиге. В текущем сезоне «Бавария» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на десять очков.

За трансфер Педри мюнхенский топ-клуб готов заплатить 75 миллионов евро плюс бонусы. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Педри трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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виктор60
04 Марта 2024 в 14:03
Левандосвского пусть и купят)))
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