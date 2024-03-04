Радимов: «Байер» выглядит непобедимым»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил уверенность в том, что чемпионом текущего розыгрыша Бундеслиги станет «Байер».

По мнению эксперта, в чемпионате Германии команда из Леверкузена выглядит непобедимой.

«Вопрос с чемпионством был решён, когда «Байер» дома обыграл «Баварию». Единственная интрига, которая осталась, — это проиграют ли они хотя бы раз. Сейчас в Бундеслиге «Байер» выглядит непобедимым», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После 24 туров Бундеслиги «Байер» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Баварию» на 10 очков. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

Отметим, что Байер ещё ни разу в своей истории не становился чемпионом Германии.