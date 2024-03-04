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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» пытается сохранить звезду команды

04 Марта 2024 • 08:12 Комментировать

Полузащитник Йозуа Киммих может задержаться в мюнхенской «Баварии», несмотря на различные слухи о возможном трансфере в другой европейский клуб.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство немецкого гранд начало переговоры с хавбеком о подписании нового трудового соглашения. Мюнхенцы готовы продлить контракт на три года. Срок действующего договора между сторонами истекает летом 2025 года.

Йозуа защищает цвета «Баварии» с июля 2015-го. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 28 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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