«Бавария» пытается сохранить звезду команды

Полузащитник Йозуа Киммих может задержаться в мюнхенской «Баварии», несмотря на различные слухи о возможном трансфере в другой европейский клуб.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство немецкого гранд начало переговоры с хавбеком о подписании нового трудового соглашения. Мюнхенцы готовы продлить контракт на три года. Срок действующего договора между сторонами истекает летом 2025 года.

Йозуа защищает цвета «Баварии» с июля 2015-го. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 28 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.