Дубль Байера помог «Хоффенхайму» переиграть «Вердер»

24-й тура чемпионата Германии финишировал матчем середняков, «Хоффенхайма» и «Вердера». На восьмой минуте Максимилиан Байер отметился шикарным ударом с лета - 1:0. Марвин Дукш мог отличиться, но голкипер парировал его удар головой. Еще момент у него, на сей раз попадание в штангу. На 44-й минуте Ила Бебу помог Байеру удвоить счет.

Во втором тайме Феликс Агу зарядил рядом с каркасом. А очередной опасный удар Байера на сей раз парировали. На 73-й минуте Мариус Бюльтер получил красную карточку за грубость. Скелли Альверо вернул интригу незадолго до финального свистка, но этого было мало.

«Хоффенхайм» вышел на чистое седьмое место, соперник идет следом с отставанием в три очка.