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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубль Байера помог «Хоффенхайму» переиграть «Вердер»

03 Марта 2024 • 21:29 Комментировать
Хоффенхайм
2:1
Вердер
окончен

24-й тура чемпионата Германии финишировал матчем середняков, «Хоффенхайма» и «Вердера». На восьмой минуте Максимилиан Байер отметился шикарным ударом с лета - 1:0. Марвин Дукш мог отличиться, но голкипер парировал его удар головой. Еще момент у него, на сей раз попадание в штангу. На 44-й минуте Ила Бебу помог Байеру удвоить счет.

Во втором тайме Феликс Агу зарядил рядом с каркасом. А очередной опасный удар Байера на сей раз парировали. На 73-й минуте Мариус Бюльтер получил красную карточку за грубость. Скелли Альверо вернул интригу незадолго до финального свистка, но этого было мало.

«Хоффенхайм» вышел на чистое седьмое место, соперник идет следом с отставанием в три очка.

Протокол игры  
Хоффенхайм2:1Вердер
(1:0) Байер Максимилиан8'  
(2:0) Байер Максимилиан44'  
  90'Альверо Скелли (2:1)
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич Флориан  49'Брукс ДжонКадержабек Павел  78'Стах АнтонТохумджу Умут  51' 65' (Гайгер Деннис ( 65'Беккер Финн 87') Бюльтер Мариус  62'  73'Бебу ИлаВегхорст ВаутБайер Максимилиан 77' (Нсоки Стенли ( 77')
Запасные: Адамс КасимЖурасек ДавидКрамарич АндрейБишоф ТомФилипп ЛукаМоэрстедт Макс
Цеттерер МихаэльМалатини ХулианГросс Кристиан 85' (Биттенкорт Леонардо ( 85') Юнг АнтониВайзер МитчеллШмид РоманоЛинен СеннеСтаге Йенс 72' (Альверо Скелли ( 72') Агу Феликс 64' (Деман Оливье ( 64'  85') Дукш Марвин 64' (Нжинма Джастин ( 64') Вольтемаде Ник 72' (Ковнацки Давид ( 72')
Запасные: Опиц ЛеонПавленка ИржиКейта НабиРекер Симо
03 марта. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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