Дубль Байера помог «Хоффенхайму» переиграть «Вердер»

24-й тура чемпионата Германии финишировал матчем середняков, «Хоффенхайма» и «Вердера». На восьмой минуте Максимилиан Байер отметился шикарным ударом с лета - 1:0. Марвин Дукш мог отличиться, но голкипер парировал его удар головой. Еще момент у него, на сей раз попадание в штангу. На 44-й минуте Ила Бебу помог Байеру удвоить счет.
Во втором тайме Феликс Агу зарядил рядом с каркасом. А очередной опасный удар Байера на сей раз парировали. На 73-й минуте Мариус Бюльтер получил красную карточку за грубость. Скелли Альверо вернул интригу незадолго до финального свистка, но этого было мало.
«Хоффенхайм» вышел на чистое седьмое место, соперник идет следом с отставанием в три очка.
Протокол игры
|(1:0) Байер Максимилиан8'
|(2:0) Байер Максимилиан44'
|90'Альверо Скелли (2:1)
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Гриллич Флориан• 49'Брукс Джон•Кадержабек Павел• 78'Стах Антон•Тохумджу Умут 51'65' (Гайгер Деннис (65'•Беккер Финн87') •Бюльтер Мариус 62'• 73'Бебу Ила•Вегхорст Ваут•Байер Максимилиан77' (Нсоки Стенли (77')
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан•Гросс Кристиан85' (Биттенкорт Леонардо (85') •Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Шмид Романо•Линен Сенне•Стаге Йенс72' (Альверо Скелли (72') •Агу Феликс64' (Деман Оливье (64') • 85'Дукш Марвин64' (Нжинма Джастин (64') •Вольтемаде Ник72' (Ковнацки Давид (72')
Запасные: Опиц Леон•Павленка Иржи•Кейта Наби•Рекер Симо
03 марта. Стадион "Презеро Арена".
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