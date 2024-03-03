Хаби Алонсо — о лидерстве «Байера»: «На данный момент это ничего не значит»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о лидерстве команды в турнирной таблице Бундеслиги.

— На данный момент это ничего не значит. Мы знаем, что пока у нас все хорошо. Но нам и всем остальным командам предстоит сыграть еще 10 игр, — цитирует Алонсо пресс-служба леверкузенского клуба.

В воскресенье, 3 марта, «Байер» одолел на выезде «Кёльн». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

После 24 туров подопечные Алонсо находятся на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, сумев заработать 64 очка. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Бавария», составляет десять зачетных баллов.