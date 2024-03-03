​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо

В воскресенье «Байер» обыграл «Кёльн» (2:0) и увеличил отрыв от второй «Баварии» в турнирной таблице Бундеслиги до 10 очков. Для Хаби Алонсо это была 50-я тренерская игра в чемпионате Германии. В этих 50 играх испанец отпраздновал 33 победы.

Только два специалиста одержали больше побед в своих первых 50 матчах Бундеслиги. Это Ханс-Дитер Флик (40 побед) и Хосеп Гвардиола (42 победы).

Отметим, что интерес к Хаби Алонсо проявляют более статусные клубы. Видеть этого специалиста в своих рядах ближайшим летом хотят «Ливерпуль» и «Бавария».

Теперь Хаби Алонсо будет готовить «Байер» к матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Карабаха».