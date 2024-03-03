​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии»

«Бавария» подыскивает нового тренера, ведь недавно клуб объявил об уходе Томаса Тухеля по завершению сезона. При этом ходят слухи о том, что мюнхенцы могут расстаться с нынешним рулевым даже раньше, если команда вылетит из Лиги чемпионов на следующей неделе.

Как сообщает Abendzeitung München, приоритетным кандидатом для «Баварии» остаётся Хаби Алонсо, чей «Байер» в этом сезоне впечатляет. Однако в Мюнхене понимают, насколько сложно будет заполучить испанца ближайшим летом.

По данным источника, «Бавария» сейчас рассматривает нового – весьма неожиданного – кандидата. Это Арне Слот, который в последние годы показывает хорошую работу во главе «Фейеноорда».

Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие